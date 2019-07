7.000 Thailänder legen Koreanisch-Prüfung für Beschäftigung in Südkorea ab

Photo : KBS News

Etwa 7.000 Menschen in Thailand haben eine Koreanisch-Prüfung für eine Beschäftigung in Südkorea abgelegt.Das teilte der Koreanische Dienst für Humanressourcenentwicklung mit, Organisator der Prüfung EPS-TOPIK (Employment Permit System – Test of Proficiency in Korean). Die Prüfung dient zur Feststellung der Koreanisch-Kenntnisse von Ausländern, die in Südkorea arbeiten wollen.An der mit der thailändischen Beschäftigungsbehörde gemeinsam veranstalteten EPS-TOPIK am Sonntag nahmen 7.000 Menschen teil. Die Prüfung fand in drei Regionen wie Udon Thani statt. Sie dient zur Auswahl thailändischer Arbeitnehmer, die in Südkorea im verarbeitenden Gewerbe, der Baubranche sowie dem Ackerbau und in der Viehzucht arbeiten werden.Im August ist eine Funktionsprüfung geplant. Anfang September wird die Liste mit den Namen der 5.000 erfolgreichen Bewerber bekannt gegeben.Laut dem Dienst für Humanressourcenentwicklung werden die ausgewählten Thailänder üblicherweise einen dreijährigen Beschäftigungsvertrag mit koreanischen Arbeitgebern unterzeichnen.