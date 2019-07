Südkorea bei ausländischen Investitionsfonds beliebtestes Schwellenland

Photo : YONHAP News

In die südkoreanische Börse sind im Juli so viel globale Finanzmittel wie in keine andere Börse wichtiger Schwellenländer geflossen.Laut Yuanta Securities kauften ausländische Investitionsfonds vom 1. bis 19. Juli südkoreanische Aktien im Wert von 771 Millionen Dollar. Damit belegte Südkorea den ersten Platz unter zehn untersuchten Schwellenländern.Hinter Südkorea folgten Thailand mit 641 Millionen Dollar und Indonesien mit 241 Millionen Dollar.Das zeigt, dass trotz negativer Faktoren wie den Auswirkungen des Handelskriegs zwischen den USA und China sowie Japans Exportrestriktionen weiterhin Finanzmittel aus dem Ausland nach Südkorea fließen.Ausländische Investoren kauften unter anderem Aktien von Halbleiterherstellern. Ihre Nettokäufe der Aktien von Samsung Electronics betrugen 895,2 Milliarden Won (761 Millionen Dollar), die von Sk Hynix 269 Milliarden Won (229 Millionen Dollar).