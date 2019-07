Ministerpräsident von zehntägiger Auslandsreise zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Lee Nak-yon ist von einer zehntägigen Auslandsreise zurückgekehrt.Lee begab sich gleich nach der Landung in Seongnam in der Provinz Gyeonggi in sein Büro in Seoul. Er hatte ab dem 13. Juli Bangladesch, Tadschikistan, Kirgisistan und Katar besucht.In Katar konnte der Premier die Zusage über die Beteiligung an Infrastruktur- und Energieprojekten im Wert von 32 Milliarden Dollar erhalten.Auch vereinbarten beide Länder, am 14. und 15. Oktober eine hochrangige Strategiekonferenz abzuhalten. Bei dem Treffen sollen Details der beschlossenen Kooperationsprojekte erörtert werden.