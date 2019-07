Japans Exportrestriktionen gegen Südkorea werden vor WTO thematisiert

Photo : KBS News

Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea werden bei der am Dienstag beginnenden Sitzung des Allgemeinen Rats der Welthandelsorganisation (WTO) thematisiert.Die Angelegenheit wurde auf Wunsch der südkoreanischen Regierung auf die Tagesordnung der Sitzung gesetzt, bei der Vertreter der 164 Mitgliedsländer über wichtige Handelsangelegenheiten diskutieren.Die südkoreanische Regierung beschloss, Kim Seung-ho, den stellvertretenden Minister für multilaterale und rechtliche Angelegenheiten im Ministerium für Handel, Industrie und Energie, zu der WTO-Sitzung zu entsenden.An Sitzungen des Allgemeinen Rats der WTO habe bisher gewöhnlich der Botschafter in Genf teilgenommen. Angesichts der Wichtigkeit der Angelegenheit habe die Regierung beschlossen, einen in Handelsangelegenheiten erfahrenen hochrangigen Zuständigen zu schicken, hieß es.Die Regierung will bei der Sitzung betonen, dass Japans Exportrestriktionen ungerecht seien und im Widerspruch zu den WTO-Regeln stehen. Sie will sich die Zustimmung der Weltgemeinschaft für die Rückgängigmachung der Maßnahme sichern.Die Regierung will außerdem Japan in einem Meinungspapier darauf hinweisen, dass sein Versuch, Südkorea aus der weißen Liste der bevorzugten und sicheren Exportziele zu streichen, ungerecht sei. Japan will bis Mittwoch Meinungen über seine Entscheidung anhören.