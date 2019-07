Reisewelle erreicht zwischen Ende Juli und Anfang August Höhepunkt

Photo : YONHAP News

Anlässlich der Sommerferien wird eine Reisewelle vom 31. Juli bis 1. August erwartet. Die Rückkehrwelle wird am 3. und 4. August erwartet.Das stärkste Verkehrsaufkommen wird am 2. August erwartet. An dem Tag werden voraussichtlich 5,13 Millionen Autos auf den Autobahnen unterwegs sein.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport sowie das Ministerium für Ozeane und Fischerei teilten mit, vom 25. Juli bis 11. August Sondermaßnahmen für den Urlaubsverkehr zu treffen.Während des Zeitraums werden schätzungsweise insgesamt 88,33 Millionen Menschen unterwegs sein, 4,91 Millionen im Tagesschnitt. Das sind 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut einer Untersuchung werden 84 Prozent mit dem PKW unterwegs sein.Als Grund, warum man Ende Juli oder Anfang August in den Urlaub geht, antworteten 43 Prozent, ihre Firma habe ihnen dazu geraten.Das beliebteste Urlaubsziel ist die Ostküste, 31 Prozent gaben diese Antwort. Dahinter folgen die Südküste, die Insel Jeju und die Westküste.