Börse startet mit leichten Verlusten in die Woche

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse ist mit leichten Verlusten in die Woche gestartet.Der Leitindex Kospi verlor 0,05 Prozent auf 2.093,34 Zähler. Grund waren enttäuschende Daten zum Export, die vor dem Beginn der Berichtssaison auf der Stimmung lasten.Südkoreas Ausfuhren waren in den ersten 20 Juli-Tagen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 13,6 Prozent geschrumpft. Damit droht bereits der achte Monat in Folge mit einem Rückgang. Grund hierfür sind sinkende Verkaufszahlen bei Speicherchips und eine schwächere Nachfrage nach den wichtigsten Exportgütern.Jedoch hätten ausländische Anleger Technologie-Blue Chips gekauft und seien den sechsten Handelstag in Folge Nettokäufer gewesen, sagte No Dong-gil von NH Investment & Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.Ausländer würden offenbar darauf wetten, dass sich die DRAM-Preise erholen. Dies würde Südkoreas Ausfuhren dienen, so der Experte weiter.