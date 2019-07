Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will auf Japans wirtschaftliche Vergeltung mit Innovation antworten.Bei der wöchentlichen Sitzung mit seinen wichtigsten Beratern ermutigte Moon am Montag die Zuliefererindustrie, ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Japan zu stärken.Südkorea habe erneut die Notwendigkeit festgestellt, im herstellenden Sektor wettbewerbsfähiger werden zu müssen. Doch erinnerte das Staatsoberhaupt daran, dass Südkorea gegenüber japanischen Herstellern von Unterhaltungselektronik, Halbleitern, Schiffen und anderen Produkten bereits einen deutlichen Vorsprung aufgeholt und diese überholt habe.Die Regierung wolle im Zuge einer langfristigen Antwort auf Japans wirtschaftliche Vergeltung ihre Unterstützung für Start-ups verdoppeln, damit diese international wettbewerbsfähig werden.Die Herausforderungen aufgrund der strengeren japanischen Exportkontrollen in Bezug auf südkoreanische Technologieunternehmen würden als Gelegenheit für die Entwicklung größerer Stärke dienen, sagte Moon weiter.