Außenausschuss verabschiedet Resolution zu Japans Exporthemmnissen

Photo : YONHAP News

Der Außenausschuss der Nationalversammlung hat eine Resolution zu Japans Exporthemmnissen verabschiedet.Der Ausschuss verabschiedete die Resolution, in der Japan dringend zum Stopp der strengeren Auflagen für Exporte nach Südkorea geraten wird, einstimmig.Das Gremium hatte die Resolution nach der Überprüfung von fünf Entwürfen mit Unterstützung sowohl des Regierungs- als auch des Oppositionslagers vorgelegt.Die Parteien hatten zunächst auf eine Verabschiedung am vergangenen Mittwoch gehofft, konnten sich jedoch nicht auf einen Abstimmungstermin einigen.Erst am vergangenen Freitag hatten die Fraktionschefs sich auf eine Abstimmung einigen können.