Südkoreas Handelsministerin besucht wegen Japans Exportrestriktionen USA

Photo : YONHAP News

Südkoreas Handelsministerin Yoo Myung-hee bricht am Dienstag zu einem fünftägigen Besuch in die USA auf.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie wird Yoo Vertreter der US-Regierung und des Kongresses treffen, um angesichts der Spannungen zwischen Südkorea und Japan wegen dessen Exportrestriktionen die USA um eine Unterstützung und Vermittlerrolle zu bitten. Sie wird die Ungerechtigkeit der japanischen Entscheidung und die Position Südkoreas erläutern.Zuvor hatte Yoos Vorgänger Kim Hyun-chong, derzeit Vizechef des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, vom 10. bis 14. Juli die USA besucht, um Washington von der südkoreanischen Position zu überzeugen.Die südkoreanische Regierung will am Dienstagnachmittag Japan ein Meinungspapier zu einer eventuellen Streichung Südkoreas aus seiner weißen Liste der bevorzugten und sicheren Exportziele einreichen.