Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat am Montag gesagt, dass es jüngst einen sehr positiven Briefwechsel mit Nordkorea gegeben habe. Beide Seiten würden zu Nuklearverhandlungen zusammenkommen, wenn das kommunistische Regime bereit sei.Das sagte Trump kurz vor dem Beginn eines Treffens mit dem pakistanischen Premierminister Imran Kahn im Weißen Haus, meldete die Nachrichtenagentur Reuters.Damit antwortete Trump auf die Frage, wann Arbeitsgespräche mit Nordkorea zustande kommen würden.Ob mit dem Briefwechsel der bereits bekannte schriftliche Austausch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Juni gemeint ist oder ob es einen zusätzlichen gegeben hat, wurde nicht bestätigt.Bei dem überraschenden Treffen mit Kim Jong-un am 30. Juni am innerkoreanischen Grenzort Panmunjom vereinbarten Kim und Trump, binnen zwei, drei Wochen wieder Arbeitsgespräche aufzunehmen. Auch in der vierten Woche nach dem Treffen bleibt unklar, ob ein Gespräch geplant ist und in welcher Form dieses stattfinden könnte.