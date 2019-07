Asiana-Maschine rollt am Flughafen in Okinawa unerlaubt auf die Startbahn

Photo : KBS News

Eine Passagiermaschine von Asiana Airlines ist am Flughafen Naha auf der japanischen Insel Okinawa ohne Genehmigung des Kontrolltrums auf die Start- und Landebahn gerollt.Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr am Sonntag. Der Pilot des Flugzeuges, das nach Incheon fliegen sollte, ignorierte die Anweisung des Kontrollturms, zu stoppen.Zur gleichen Zeit bereitete sich eine japanische Passagiermaschine in vier Kilometern Höhe auf der Start- und Landebahn auf die Landung vor. Ein Unfall konnte vermieden werden, da dieses Flugzeug auf Anweisung des Kontrollturms wieder zu steigen begann.Die japanische Luftfahrtbehörde leitete unmittelbar Untersuchungen ein.Das südkoreanische Transportministerium teilte mit, dass der ecuadorianische Pilot offenbar den Befehl des Kontrollturms nicht verstanden habe.Ein Vertreter der Fluggesellschaft teilte mit, dass die Firma für die Untersuchungen durch die japanische Luftfahrtbehörde und das südkoreanische Transportministerium aufrichtig kooperieren wolle.