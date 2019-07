Wirtschaft Südkoreas Zentralbank betrachtet Japans Exportrestriktionen als Risiko

Die Koreanische Zentralbank hat Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea als potenzielles Risiko für das Wirtschaftswachstum eingestuft.



Die Notenbank bewertete in einem Bericht für den parlamentarischen Strategie- und Finanzausschuss, dass sich das Wachstum infolge der schrumpfenden Ausfuhren und Investitionen verlangsame.



Die Zentralbank habe am 8. Juli ein Team zur Kontrolle des Devisen- und Finanzsektors angesichts der Exportrestriktionen Japans gebildet. Das Team stelle Bewegungen von japanischem Kapital und besondere Entwicklungen fest und kooperiere eng mit den zuständigen Behörden, hieß es.



Die Notenbank werde Maßnahmen zur Stabilisierung treffen, sollte eine Marktinstabilität befürchtet werden. Ein Notfallplan für eine sich verschärfende Instabilität gemäß einzelnen Szenarien werde beständig überprüft. Sie werde die Entwicklungen in- und externer Risikofaktoren mit großer Aufmerksamkeit verfolgen und im Falle großer Schwankungen aktiv vorgehen.