LG Display will 2,6 Milliarden Dollar in Fabrik für OLED-Bildschirme investieren

Photo : YONHAP News

LG Display will in seine Herstellungsanlage für organische Leuchtdioden oder OLED-Bildschirme in Südkorea 3 Billionen Won (rund 2,6 Milliarden Dollar) investieren.Durch die Investition in die Produktionsstätte in Paju in der Provinz Gyeonggi will das Unternehmen nach eigenen Angaben seine führende Position im weltweiten Geschäft mit OLED-Fernsehern ausbauen.LG will in der Fabrik ab 2022 monatlich etwa 30.000 über 65 Zoll-OLED-Bildschirme produzieren und ab 2023 45.000 Einheiten.LG Display ist weltweit der einzige OLED-Fernsehbildschirm-Hersteller. 15 globale Unternehmen verkaufen OLED-Fernseher, darunter LG-Electronics, Sony und Toshiba.