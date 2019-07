Samsung Electronics auf Platz 15 in Fortune Global 500-Liste

Photo : KBS News

Samsung Electronics hat in der diesjährigen Fortune Global 500, einer vom US-Wirtschaftsmagazin Fortune veröffentlichten Liste der 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt, auf Platz 15 rangiert.Damit fiel der Konzern um drei Ränge verglichen mit dem Vorjahr zurück. Damals hatte Samsung seine bisher beste Platzierung erreicht. Unter den IT-Unternehmen schnitt Samsung am zweitbesten hinter Apple ab, das den elften Platz belegte.In der diesjährigen Rangliste werden 16 südkoreanische Unternehmen, damit so viele wie letztes Jahr, geführt. SK Holdings, die Holdinggesellschaft der SK Group, landete auf Platz 73, Hyundai Motor auf Platz 94. LG Electronics liegt an 185. Stelle.Spitzenreiter bleibt Walmart, gefolgt vom chinesischen Energieunternehmen Sinopec Group und Royal Dutch Shell.