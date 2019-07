Koreanische Wirtschaftsverbände fordern von Japan Zurücknahme von Exportrestriktionen

Photo : YONHAP News

Fünf südkoreanische Wirtschaftsverbände haben von der japanischen Regierung schriftlich gefordert, die Exportrestriktionen gegenüber Südkorea zurückzunehmen.Der Koreanische Verband für Internationalen Handel, die Koreanische Handels- und Industriekammer sowie drei weitere Organisationen reichten am Dienstag dem japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie ein entsprechendes Meinungspapier ein. Darin wird verlangt, die am 1. Juli angekündigte Änderung der Verordnung für die Export- und Handelskontrolle rückgängig zu machen.Japan hatte in der Mitteilung bekannt gegeben, Südkorea aus der weißen Liste der bevorzugten Länder zu streichen. Japan will bis zum morgigen Mittwoch Meinungen zu dem Plan zusammentragen.Die Organisationen warnten in dem Papier, dass die Durchsetzung der Revision dem lange aufgebauten Vertrauen zwischen Unternehmen in beiden Ländern schaden und Unsicherheiten in den Handels- und Industriebeziehungen zwischen Südkorea und Japan verursachen würde. Das würde auch die globale Wertschöpfungskette stören. Der Schritt könne somit nicht nur für die Industrie in den beiden Ländern, sondern auch für die Weltwirtschaft sehr negative Folgen haben.Weiter hieß es, die japanische Regierung habe die Revision bekannt gegeben, weil ihrer Äußerung nach die Vertrauensbeziehungen zwischen beiden Ländern schwer beschädigt seien. Es sei jedoch verfahrensmäßig problematisch, dass sie vor dieser Entscheidung nicht das Gespräch mit Seoul gesucht habe.