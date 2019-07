Russisches Militärflugzeug verletzt südkoreanischen Luftraum - Warnschüsse Südkoreas

Photo : KBS News

Ein russisches Militärflugzeug hat am Dienstag zweimal den südkoreanischen Luftraum verletzt.Nach Angaben des südkoreanischen Militärs drang das Flugzeug am Dienstagvormittag um 9.09 Uhr in den Luftraum über den Felseninseln Dokdo im Ostmeer ein. Drei Minuten später flog das Flugzeug nach Warnschüssen südkoreanischer Kampfflugzeuge zurück. Zu einer weiteren Verletzung des südkoreanischen Luftraums kam es um 9.33 Uhr. Das russische Militärflugzeug wurde vier Minuten später durch Warnschüsse vertrieben. Erstmals hatte ein russisches Militärflugzeug den südkoreanischen Luftraum verletzt.Zuvor waren jeweils zwei chinesische und russische Militärflugzeuge unangemeldet in Südkoreas Luftüberwachungszone geflogen.Nach Angaben des südkoreanischen Militärs sind zwei chinesische Flugzeuge um 6.44 Uhr nordwestlich der Insel Ieodo in Südkoreas Luftüberwachungszone eingedrungen. Die Flugzeuge hätten die Zone später noch ein weiteres Mal verletzt. Die chinesischen Flugzeuge hätten sich dann nördlich der innerkoreanischen Grenze im Westmeer (NLL) zwei russischen Militärflugzeugen angeschlossen und seien um 8.40 Uhr gemeinsam in Südkoreas Luftüberwachungsraum geflogen. Die vier Maschinen sollen 24 Minuten lang in Südkoreas Luftüberwachungszone geflogen sein. Zu den russischen Maschinen gehörte offenbar nicht das Flugzeug, das wenige Minuten später Südkoreas Luftraum verletzte.Die südkoreanische Regierung will russische und chinesische Diplomaten in Seoul einberufen, um gegen die Verletzung des Luftraums bzw. der Luftüberwachungszone zu protestieren.