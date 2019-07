US-Sicherheitsberater Bolton in Seoul eingetroffen

Photo : YONHAP News

Der US-amerikanische Nationale Sicherheitsberater John Bolton ist am Dienstag aus Tokio kommend in Seoul eingetroffen.Während seines zweitägigen Aufenthalts wird er mit Chung Eui-yong, Chef des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, zusammenkommen. Auch Treffen mit Außenministerin Kang Kyung-wha und Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo sind vorgesehen.Gestern kam Bolton in Tokio mit Japans Außenminister Taro Kono und Verteidigungsminister Takeshi Iwaya zusammen. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob eine mögliche Vermittlerrolle der USA im Streit zwischen Südkorea und Japan zur Sprache kommen wird. Zur Tagesordnung soll auch die Aufrechterhaltung des südkoreanisch-japanischen Abkommens zum Schutz von militärischen Informationen GSOMIA gehören.US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, dass Präsident Moon Jae-in ihn gebeten habe, sich in den Konflikt zwischen Südkorea und Japan einzuschalten. Er wolle eine Rolle spielen, sollten beide Seiten dies fordern.