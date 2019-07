Japans Exportrestriktionen gegen Südkorea werden heute vor WTO besprochen

Photo : KBS News

Der Allgemeine Rat der Welthandelsorganisation (WTO) diskutiert am Mittwoch über Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea.Am Dienstag, am ersten Tag der zweitägigen Sitzung des Allgemeinen Rats, konnten acht von insgesamt 14 Themen auf der Tagesordnung zur Diskussion gebracht werden. Japans Ausfuhrbeschränkungen sind das elfte Thema.Daher werden heftige Auseinandersetzungen zwischen Südkorea und Japan bei dem heutigen Treffen erwartet.Die Atmosphäre in der Umgebung des Tagungsorts am Dienstag war angespannt. Fast 100 Reporter nicht nur aus Südkorea und Japan, sondern auch aus anderen Ländern reisten an.Aus Südkorea waren Kim Seung-ho, stellvertretender Minister für multilaterale und rechtliche Angelegenheiten im Ministerium für Handel, Industrie und Energie, die Botschafterin in Genf Paik Ji-ah und ihre Stellvertreterin Lee Mi-yon anwesend.Auf japanischer Seite war Junichi Ihara, Botschafter in Genf, anwesend. Shingo Yamagagi, der von Tokio entsandte Chef des Büros für wirtschaftliche Angelegenheiten im Außenministerium, erschien erst gegen 17 Uhr am Tagungsort.Yamagagi sagte, er glaube, dass Japan keine Schritte unternommen habe, die in Bezug auf die WTO-Regeln problematisch seien. Er wolle sich Südkoreas Behauptung anhören und den Mitgliedsländern die Position der japanischen Regierung ausreichend erläutern.