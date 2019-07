Abgeordentendelegation besucht USA wegen Japans Exportrestriktionen

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von südkoreanischen Abgeordneten bricht am Mittwoch zu einem fünftägigen Besuch nach Washington auf, um die USA auf die Ungerechtigkeit von Japans Exportrestriktionen gegen Südkorea aufmerksam zu machen.Die Delegation aus sieben Parlamentariern des Regierungs- und Oppositionslagers wird der US-Seite eine Resolution übermitteln, in der die Zurücknahme des japanischen Schritts verlangt wird. Die Resolution wurde vom parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung verabschiedet.Die Gruppe wird am Donnerstag an einem trilateralen Abgeordnetentreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan teilnehmen. Dabei wird sie die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Kooperation zwischen den drei Ländern betonen und eine zügige Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA fordern.Delegationsleiter ist Chung Sye-kyun von der regierenden Minjoo-Partei Koreas. Neben ihm zählen jeweils zwei Abgeordnete aus der Regierungspartei, der Freiheitspartei Koreas und der Bareunmirae-Partei zur Delegation.