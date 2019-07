Vier Chinesen und ein chinesisches Unternehmen wegen Verstoßes gegen Nordkorea-Sanktionen angeklagt

Photo : YONHAP News

In den USA sind vier Chinesen und ein chinesisches Unternehmen wegen des Verstoßes gegen Nordkorea-Sanktionen angeklagt worden.Das teilte das US-Justizministerium am Dienstag mit. Wie Reuters berichtete, habe es in einer Erklärung geheißen, dass der Chef von Dandong Hongxiang Industrial Development, Ma Xiahong, und drei Manager des Unternehmens sich vor einem Gericht in New Jersey verantworten müssten.Sie sollen gegen die Nordkorea-Sanktionen verstoßen, für eine Unterschlagung konspiriert und Geld gewaschen haben.Der für nationale Sicherheit zuständige stellvertretende Generalstaatsanwalt John Demers habe gesagt, dass die Angeklagten über 20 Frontorganisationen für illegale Geschäfte für nordkoreanische Organisationen genutzt hätten, die in die Weitergabe von Massenvernichtungswaffen verwickelt gewesen seien.Zu der Anklage kam es fast drei Jahre nachdem die Gruppe erstmals wegen Sanktionsverletzungen verklagt wurde. Die Anklage fällt in eine Zeit, in der die USA ihre Gespräche mit Nordkorea über eine nukleare Abrüstung und die Handelsgespräche mit China wieder in Gang bringen wollen.