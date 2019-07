Handelsministerin Yoo Myung-hee wirbt in USA um Unterstützung im Handelsstreit mit Japan

Photo : KBS News

Handelsministerin Yoo Myung-hee ist am Dienstag zu einem fünftägigen Besuch in den USA eingetroffen.Sie will dort um Unterstützung und eine Vermittlerrolle der USA im Handelsstreit mit Japan werben.Yoo sagte Reportern bei der Ankunft am Flughafen Dulles International Airport, sie werde verschiedene Vertreter auf den Gebieten Handel und Wirtschaft treffen. Sie wolle erläutern, dass Japans Exporthemmnisse nicht nur Südkorea, sondern auch die USA und die ganze Welt beträfen.In den vergangenen zwei Wochen seien die Preise für DRAM-Chips um 23 Prozent gestiegen. Sie wolle während ihrer Reise die verschiedenen Einflüsse der Handelsrestriktionen erläutern.Japan hatte am 4. Juli seine Auflagen für Südkorea-Exporte von Schlüsselmaterialien für die Halbleiter- und Displayindustrie verschärft. Dadurch drohen Lieferengpässe und Verzögerungen bei der Produktion.