Tourprogramm und Flüge zwischen China und Nordkorea wieder aufgenommen

Photo : KBS News

Ein chinesisches Zug-Reiseprogramm nach Nordkorea ist wieder aufgenommen worden.Die Tour startet in Tumen in der Provinz Jilin. Die Teilnehmer fahren mit dem Zug zum Berg Chilbo in der nordkoreanischen Provinz Nord-Hamgyeong.Etwa 30 chinesische Touristen überquerten am 19. Juli nach der Ausreisekontrolle den Grenzfluss Duman (Tumen) zu Fuß auf einer Brücke. Sie stiegen am Bahnhof Namyang in Nord-Hamgyeong in einen Touristenzug.Die Touristen hätten während der viertägigen Tour den Berg Chilbo besucht, die Meereslandschaft genossen und Meeresfrüchte probiert, berichteten lokale Medien in Tumen.In der chinesischen Stadt Dandong an der Grenze zu Nordkorea florieren nun Touren nach Nordkorea. In jüngster Zeit werden häufig Reisebusse mit chinesischen Touristen gesehen, die auf einer Brücke über dem Grenzfluss Yalu (Aprok) fahren.Der Betrieb einer Chartermaschine von Air Koryo zwischen Pjöngjang und Dalian in der chinesischen Provinz Liaoning wurde erstmals seit neun Monaten wieder aufgenommen. Damit werden nun auf vier Strecken Flüge zwischen beiden Ländern angeboten.Der Tourismus ist nicht von den Sanktionen gegen Nordkorea betroffen.