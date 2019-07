Ausfuhren von OLED-Panels nach Japan erreichen im Juni Rekordhoch

Photo : KBS News

Die Ausfuhren von OLED-Panels nach Japan haben im Juni den bisher höchsten Stand erreicht.Das Ergebnis ist auffällig, weil Südkoreas gesamtes Exportvolumen bei Anzeigen so stark wie seit 38 Monaten nicht mehr schrumpfte.Laut dem Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation (IITP) exportierte Südkorea im letzten Monat OLED-Panels im Wert von 13,2 Millionen Dollar nach Japan. Das sind 129,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde das bisher beste Monatsergebnis verzeichnet.Demnach stieg das gesamte Exportvolumen von Panels nach Japan im Juni auf ein Rekordhoch von 30,2 Millionen Dollar, obwohl die Ausfuhren von LCD-Panels dorthin um 28,9 Prozent im Vorjahresvergleich schrumpften.Verglichen mit dem Ergebnis im Juni 2016 wuchsen die gesamten Exporte von OLED-Panels von 530 Millionen Dollar leicht auf 610 Millionen Dollar. Die Ausfuhren nach Japan legten von 200.000 Dollar auf 13,2 Millionen Dollar um über das 60-Fache zu.Japan begann im Mai damit, koreanische OLED-Panels in großem Stil zu kaufen. Südkoreas Exportvolumen hat sich demnach im Mai im Vormonatsvergleich fast vervierfacht und erreichte 12,7 Millionen Dollar. Damit wurde erstmals die Zehn-Millionen-Dollar-Marke übertroffen.Beobachter vermuten, dass die japanische Regierung vor der Bekanntmachung ihrer Exportrestriktionen für Halbleiter- und Display-Materialien gegenüber Südkorea einheimischen Fernseherherstellern geraten haben könnte, sich vorzeitig ausreichend OLED-Panels zu sichern.Ein Branchenvertreter sagte, dass das koreanische Unternehmen LG Display die Herstellung von OLED-Panels für Fernsehgeräte monopolisiere. Daher sind die japanischen Hersteller von OLED-Fernsehern stark auf Südkorea angewiesen.