Seoul warnt Japan vor Streichung Südkoreas aus weißer Liste

Die südkoreanische Regierung hat Japan mitgeteilt, dass der Plan für die Streichung Südkoreas aus seiner weißen Liste der bevorzugten Länder die bilaterale Partnerschaft für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Sicherheitskooperation in Nordostasien gefährden würde.Ein entsprechendes Meinungspapier zur angekündigten Änderung der Verordnung für die Export- und Handelskontrolle habe die Regierung am Mittwochmorgen Japan eingereicht, teilte Industrieminister Sung Yun-mo mit.Japan habe am 4. Juli seine Exportkontrollen für drei Halbleiter- und Display-Materialien gegenüber Südkorea verschärft. Die geplante Änderung der Verordnung sehe vor, Südkorea, das seit mehr als 15 Jahren auf der weißen Liste stehe, aus dieser zu streichen, und damit Exportkontrollen in großem Stil zu verschärfen, sagte Sung.Alle von Japan vorgelegten Gründe für die Maßnahmen, darunter Südkoreas mangelndes Exportkontrollsystem, seien jedoch haltlos. Die südkoreanische Regierung äußere erneut tiefes Bedauern darüber, dass Japan ohne vorherige Diskussion eine Maßnahme angekündigt hatte, welche die Grundlage für die wirtschaftliche Kooperation und die Freundschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern erschüttere, hieß es weiter.Südkorea führte laut Sung in dem Meinungspapier Japans Vorwurf der ungenügenden Catch-all-Kontrollen für konventionelle Waffen auf Tokios unzureichendes Verständnis für das südkoreanische Exportkontrollsystem zurück. Südkoreas Catch-all-Kontrollen seien vor Ort wirksam, was auch die Weltgemeinschaft anerkenne.Die Regierung habe außerdem darauf hingewiesen, dass die Streichung Südkoreas aus der weißen Liste im Widerspruch zu internationalen Normen stehe und dass sehr negative Folgen für die globale Wertschöpfungskette und den Freihandel befürchtet würden.Sung forderte, die bereits eingeführten Exportbeschränkungen für drei Halbleiter- und Display-Materialien und die geplante Streichung Südkoreas aus der weißen Liste rückgängig zu machen.