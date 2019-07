Ablehnende Stimmen in Nordkorea gegen Südkoreas Reishilfe

Photo : KBS News

In Nordkorea sind ablehnende Stimmen gegen eine Reishilfe durch Südkorea laut geworden.Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte am Mittwoch mit, dass das Welternährungsprogramm (WFP) bei Arbeitsgesprächen mit Nordkorea von ablehnenden Stimmen erfahren habe. Die Regierung sei dabei, durch das WFP die offizielle Position Nordkoreas festzustellen.Die südkoreanische Regierung hatte angesichts der Nahrungsmittelknappheit in Nordkorea beschlossen, 50.000 Tonnen Reis über das WFP an das Land zu liefern.Seoul hatte geplant, noch im Juli die erste Lieferung loszuschicken. Angesichts der Verzögerung des hierfür notwendigen Verfahrens wurde dies jedoch de facto ungewiss.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte am Dienstag Reportern gegenüber, man könne nicht mit Sicherheit sagen, dass die erste Lieferung noch in diesem Monat losgeschickt werde.