Bolton betont Kooperation mit Südkorea wegen jüngster Vorfälle

Photo : YONHAP News

Angesichts des gestrigen Eindringens chinesischer und russischer Militärflugzeuge in Südkoreas Luftüberwachungszone (KADIZ) hat der nationale Sicherheitsberater der USA John Bolton die enge Kooperation zwischen Südkorea und den USA bekräftigt.Das habe Bolton beim Gespräch mit seinem südkoreanischen Gegenüber Chung Eui-yong im Blauen Haus in Seoul betont, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes Ko Min-jung mit.Angesichts der Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen nach dem Jahr 2020 hätten beide Seiten vereinbart, auf der Grundlage des Bündnisgeistes fair und rational vorzugehen. Vereinbart wurde zudem, weiterhin für die Sicherheit und freie Fahrt in der Straße von Hormus zu kooperieren.Bolton und Chung hätten ferner die Position geteilt, dass bald wieder Arbeitsgespräche zwischen den USA und Nordkorea aufgenommen werden sollten, um praktische Fortschritte im Denuklearisierungsprozess zu erzielen.Beide hätten zudem bestätigt, dass das südkoreanisch-amerikanische Bündnis eine umfassende Allianz auf der Grundlage gemeinsamer Werte und Interessen sowie eine der wichtigsten Achsen für Frieden und Stabilität in Korea und in der Region sei. Beide Länder wollen auf der bilateralen, regionalen und globalen Ebene die Bündnisbeziehungen weiterhin verstärken, hieß es.