Politik Seoul zweifelt an von Russland angegebenem Grund für Luftraum-Verletzung

Das Seouler Verteidigungsministerium hat an dem von Russland angegebenen Grund für die Verletzung des südkoreanischen Luftraums durch ein Militärflugzeug am Dienstag Zweifel geäußert.



Ein russischer Militärattaché habe am Dienstag gesagt, dass eine Fehlfunktion eines Geräts zu dem Eintritt geführt haben könne. Das Ressort sei jedoch zu der Einschätzung gelangt, dass eine Fehlfunktion nicht vorgelegen haben könne, sagte ein Vertreter des Verteidigungsministeriums am Mittwoch.



Das russische Verteidigungsministerium habe seinerseits eine Untersuchung eingeleitet. Das Ministerium habe Südkorea gebeten, Daten über die Verletzung des Luftraums zur Verfügung zu stellen, damit sich ein solcher Fall künftig nicht wiederhole. Man treffe Vorbereitungen, um Daten zu überprüfen und eine Sitzung mit Russland abzuhalten, hieß es weiter.



Es müsse überprüft werden, inwieweit Seoul Moskau Daten bereitstellen könne und ob es auch Fotoaufnahmen gebe. Ein eventueller Ausfall eines Geräts werde bei Arbeitsgesprächen mit Russland thematisiert, fügte der Beamte hinzu.