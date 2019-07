Politik Diplomat: USA und Nordkorea für Atomverhandlungen weiter in Kontakt

Laut einem südkoreanischen Diplomaten unterhalten Nordkorea und die USA weiter Kontakt zueinander, um wieder Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm auf Arbeitsebene aufzunehmen.



Die entsprechende Äußerung machte der Botschafter in den USA, Cho Yoon-je bei einem Treffen mit südkoreanischen Korrespondenten am Mittwoch (Ortszeit) in Washington.



Seines Wissens warte die US-Seite immer noch auf eine Antwort aus Nordkorea bezüglich der genauen Zeit und des Ortes der Verhandlungen. Soweit er wisse, verlaufe die Kommunikation zwischen beiden Seiten reibungslos.



Er erwarte, dass die Verhandlungen wieder aufgenommen würden, sobald Nordkorea vorbereitet sei, da es sich um eine Vereinbarung zwischen den Staatschefs handele, fügte Yoon hinzu.



US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatten sich bei ihrem Treffen am 30. Juni an der innerkoreanischen Grenze geeinigt, binnen zwei bis drei Wochen wieder Arbeitsgespräche aufzunehmen. Nordkorea warnte unterdessen jedoch, dass die Wiederaufnahme der Verhandlungen von einer im August geplanten Militärübung zwischen Südkorea und den USA beeinflusst werden könne.



Cho sagte hinsichtlich des Konflikts zwischen Südkorea und Japan, dass die südkoreanische Regierung von der Kooperation mit den USA regen Gebrauch mache. Die USA schienen darüber nachzudenken, welche Rolle sie spielen sollten.