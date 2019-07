China veröffentlicht Verteidigungsweißbuch

Photo : KBS News

China hat erstmals seit vier Jahren ein Verteidigungsweißbuch veröffentlicht.China warf in dem Papier den USA vor, die asiatisch-pazifische Region durch die Stärkung militärischer Allianzen und die Ausweitung der Truppenstationierung sowie eine verstärkte Einmischung komplizierter gemacht zu haben.China brachte zudem erstmals in seinem Verteidigungsweißbuch das Raketenabwehrsystem THAAD zur Sprache. Die USA hätten mit der THAAD-Stationierung in Südkorea das strategische Gleichgewicht in der Region ernsthaft gestört und die strategischen und sicherheitspolitischen Interessen der Länder in der Region stark beschädigt, hieß es.China richtete seine Aufmerksamkeit auch darauf, dass die USA eine Annäherung mit Taiwan suchen, indem sie einen Waffenverkauf an Taiwan genehmigten. China erklärte erneut seine Position, auch eine gewaltsame Wiedervereinigung mit Taiwan nicht zu scheuen.Zudem wurde angedeutet, dass sich die Volksbefreiungsarmee im Falle von Eventualitäten in Hongkong einmischen könne.China sucht derzeit eine Annäherung mit Russland. Nach der Verletzung der südkoreanischen Luftraumüberwachungszone durch chinesische und russische Militärflugzeuge am Dienstag behauptete China, dass es keine Verletzung des südkoreanischen Luftraums gegeben habe. Die jüngste Luftwaffenübung mit Russland habe sich nicht gegen Dritte gerichtet, hieß es.