Nordkorea hält südkoreanische Besatzungsmitglieder von russischem Fischkutter fest

Photo : YONHAP News

Ein in nordkoreanische Gewässer abgedrifteter russischer Fischkutter ist von Nordkorea aufgebracht worden.Der unter russischer Flagge fahrende 300-Tonnen-Fischkutter „Xiang Hai Lin 8“ legte am 16. Juli im südkoreanischen Hafen von Sokcho an der Ostküste ab und befand sich auf dem Weg zum russischen Hafen von Zarubino. Wegen eines Motorschadens driftete er in nordkoreanische Gewässer ab. Das Schiff wurde am 17. Juli von nordkoreanischen Behörden gestoppt und in den Hafen von Wonsan gebracht.An Bord waren 15 russische Besatzungsmitglieder und zwei Südkoreaner in ihren Fünfzigern und Sechzigern. Sie fuhren als Berater für den Fischfang und Aufseher mit.Wie verlautete, blieben die Besatzungsmitglieder in einem Hotel in Wonsan und würden von nordkoreanischen Beamten befragt.Die südkoreanische Regierung geht davon aus, dass der Gesundheitszustand der Südkoreaner gut sei. Sie wurde am 18. Juli über den Vorfall informiert und forderte Nordkorea über das innerkoreanische Verbindungsbüro unmittelbar zur Identitätsbestätigung und Rückführung auf. Am folgenden Tag schickte der Süden eine Mitteilung im Namen des Chefs des Rotkreuzverbandes.Nordkorea hat jedoch bisher nicht darauf reagiert.