US-Medien: Air Koryo verkehrt im August wieder zwischen Pjöngjang und Macau

Photo : YONHAP News

Laut US-Medien nimmt die nordkoreanische Fluggesellschaft Air Koryo im August wieder Flüge zwischen Pjöngjang und Macau auf.Das berichteten der Nachrichtensender CNN und die auf Nordkorea spezialisierte Internetzeitung „NK News“ am Mittwoch (Ortszeit).Ein Beamter der Zivilluftfahrtbehörde von Macau sagte, dass Air Koryo ab August zweimal in der Woche Flüge zwischen der nordkoreanischen Hauptstadt und der chinesischen Sonderverwaltungszone anbieten werde.Die Flugstrecke werde vom 2. August bis zum 26. Oktober in Betrieb sein. Für eine Verlängerung müsse die Genehmigung der Behörde erneuert werden, hieß es.Die neue Einführung der Flüge nach Macau wird auf die steigende Nachfrage nach Nordkorea-Reisen infolge der jüngsten Erholung der Beziehungen zwischen Nordkorea und China zurückgeführt.Air Koryo verkehrte in den 1990er Jahren bereits zwischen Pjöngjang und Macau.