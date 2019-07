Nordkoreas Außenminister wird offenbar nicht an ASEAN-Treffen in Thailand teilnehmen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho wird offenbar nicht am ASEAN-Regionalforum (ARF) in Thailand teilnehmen.Eine diplomatische Quelle berichtete am Donnerstag, dass Nordkorea jüngst thailändische Beamte darüber informiert habe, dass Minister Ri an der am 2. August in Bangkok beginnenden Versammlung nicht teilnehmen werde.Es wäre das erste Mal seit 2003, dass Nordkoreas Außenminister nicht am ARF teilnimmt. Pjöngjang will stattdessen offenbar einen hohen Beamten schicken.Es wurde mit einem Treffen zwischen Nordkorea und den USA am Rande des Sicherheitsforums gerechnet. Beide Länder unternehmen zurzeit Bemühungen, wieder Arbeitsgespräche über die atomare Abrüstung zustande zu bringen.Auf die Wiederaufnahme von Arbeitsgesprächen binnen zwei bis drei Wochen hatten sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Vorsitzende Kim Jong-un am 30. Juni geeinigt. Jedoch gab es in der Angelegenheit bislang keine Fortschritte.