Sechs von zehn Südkoreanern wollen laut Umfrageergebnis japanische Waren boykottieren

Photo : YONHAP News

Nach dem Ergebnis einer Umfrage wollen sechs von zehn Südkoreanern japanische Waren boykottieren.Hintergrund sind die zunehmenden Spannungen zwischen beiden Ländern.Das Meinungsforschungsinstitut Realmeter veröffentlichte am Mittwoch die Ergebnisse einer Umfrage im Auftrag des Radiosenders TBS. Demnach hatten von den befragten 504 Südkoreanern 62,8 Prozent angegeben, derzeit Produkte japanischer Unternehmen zu meiden.Das waren 8,2 Prozent mehr als in derselben Umfrage in der Vorwoche und 14,8 Prozent mehr als in der vor zwei Wochen durchgeführten Umfrage.Nachdem Japan am 4. Juli strengere Auflagen für den Export von drei High-Tech-Materialien nach Südkorea beschlossen hatte, hatten Bürger im Internet zum Boykott japanischer Waren aufgerufen.Japan reagierte mit den Exportbeschränkungen offenbar auf Gerichtsurteile in Südkorea, nach denen japanische Unternehmen ehemaligen Zwangsarbeitern eine Entschädigung zahlen müssen.