Nordkoreanerin reiste nach Vorzeigen nordkoreanischen Reisepasses in Südkorea ein

Photo : YONHAP News

Eine Frau mit nordkoreanischer Staatsbürgerschaft ist mit ihrem nordkoreanischen Reisepass in Südkorea eingereist.Laut dem Justizministerium kam die Frau in ihren Sechzigern mit Nachnamen Lee Ende Juni am Flughafen Incheon an und hält sich derzeit in Seoul auf.Wie verlautete, habe Lee als anerkannter Flüchtling über 20 Jahre lang in Russland gelebt und ein Flugticket über Incheon nach Laos gekauft. Sie zeigte ihren nordkoreanischen Reisepass und den russischen Flüchtlingsausweis vor und sagte bei der Einreisekontrolle und einer Befragung durch zuständige Behörden aus, dass sie aus Nordkorea geflüchtet sei.Die Einreisebehörde informierte Lee darüber, dass sie nach der Einreise einer Bewertung der Nationalität unterzogen werden sollte. Da sie in Nordkorea weder einen Wohnsitz noch Kinder, Eltern oder Ehepartner habe, sei sie kein nordkoreanischer Flüchtling gemäß dem südkoreanischen Gesetz für den Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge.Wie verlautete, habe Lee jedoch nach der Einreise statt eines Einreisebüros eine Polizeistation aufgesucht und gefordert, sie als nordkoreanischen Flüchtling anzuerkennen.Ein Beamter des Justizministeriums sagte, dass der von Lee vorgezeigte nordkoreanische Reisepass nur für die Feststellung der Nationalität genutzt worden sei. Dies bedeute nicht, dass der von Nordkorea ausgestellte Pass anerkannt worden sei.