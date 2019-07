Ex-Präsidentin Park wegen Bestechlichkeit in Berufungsinstanz zu fünf Jahren Haft verurteilt

Photo : YONHAP News

Die frühere Präsidentin Park Geun-hye ist wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit in der Berufungsinstanz zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.Das Obergericht Seoul verurteilte am Donnerstag Park zu fünf Jahren Haft und zur Zahlung von 2,7 Milliarden Won (2,3 Millionen Dollar). In erster Instanz war ihr eine sechsjährige Haftstrafe auferlegt worden.Park war wegen des Verdachts angeklagt worden, von Mai 2013 bis September 2016 insgesamt 3,5 Milliarden Won (knapp drei Millionen Dollar) aus der Kasse des Geheimdienstes NIS von den damaligen NIS-Chefs erhalten zu haben.Mit dem heutigen Urteil wurden sämtliche Gerichtsverfahren gegen Park in erster und zweiter Instanz abgeschlossen. Park wurde bisher wegen verschiedener Vorwürfe zu insgesamt 32 Jahren Haft verurteilt.