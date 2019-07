Photo : YONHAP News

Nordkoreas Staatsmedien haben berichtet, dass Machthaber Kim Jong-un am Donnerstag den Start einer neuen taktischen Lenkwaffe persönlich überwacht habe.Das meldete die Nachrichtenagentur KCNA am Freitag hinsichtlich der Starts von zwei ballistischen Kurzstreckenraketen in der Umgebung von Wonsan. Die Starts hätten zum Ziel, eine ernste Warnung an Kriegstreiber im Militär auszusenden, die ultramoderne Angriffswaffen in Südkorea einsetzen und eine Militärübung durchsetzen wollten.