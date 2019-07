Washington fordert von Nordkorea Stopp von Provokationen

Photo : YONHAP News

Angesichts Nordkoreas Raketenstarts am Donnerstag hat das US-Außenministerium das Land aufgefordert, seine Provokationen zu stoppen.Präsident Donald Trump habe betont, dass die USA ein diplomatisches Engagement mit Nordkorea anstrebten, teilte die Ministeriumssprecherin Morgan Ortagus am Donnerstag (Ortszeit) vor der Presse mit.Die USA forderten, dass keine weiteren Provokationen verübt werden. Die US-Regierung setze sich für das diplomatische Engagement mit Nordkorea ein und werde weiter Druck ausüben und hoffen, dass die Verhandlungen auf Arbeitsebene vorankämen, sagte sie.Die Sprecherin äußerte auch, dass alle Parteien ihre Verpflichtungen gemäß Resolutionen des UN-Sicherheitsrats befolgen sollten. Damit wurde die Position bekräftigt, dass an den Sanktionen gegen Nordkorea festgehalten wird.Auf die Frage, ob die USA innerhalb weniger Wochen wieder Arbeitsgespräche mit Nordkorea aufnehmen wollen, hieß es, es gebe hierzu keine Mitteilung zu machen.