Südkoreas Handelsministerin macht USA auf Ungerechtigkeit von Japans Maßnahmen aufmerksam

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Handelsministerin Yoo Myung-hee hat in den USA Mitglieder des Kongresses, Beamte sowie Vertreter aus dem Wirtschafts- und Handelsbereich getroffen, um sie auf die Ungerechtigkeit von Japans Exportrestriktionen gegen Südkorea aufmerksam zu machen.Sie habe auch um eine Kooperation gebeten, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Freitag mit.Yoo habe von Dienstag bis Donnerstag die USA besucht. Sie habe den Ernst der Lage erläutert und auf eventuelle negative Einflüsse der Entscheidung Japans auf die US-amerikanische Industrie und auf die globale Versorgungskette hingewiesen, hieß es.Laut dem Ministerium kam Yoo mit US-Regierungsvertretern wie Handelsminister Wilbur Ross und Kongressmitgliedern wie dem Vorsitzenden des Außenausschusses des Repräsentantenhauses Eliot Engel zusammen. Sie traf auch etwa 20 Experten und Vertreter von Wirtschafts- und Handelsorganisationen, darunter der US-Verband der Halbleiterindustrie (SIA).Die Handelsministerin betonte bei diesen Treffen, Japans Schritt sei ein gefährlicher Präzedenzfall dafür, die technologische Überlegenheit und die Handelsabhängigkeit als Mittel für die Lösung einer politischen Angelegenheit zu nutzen. Das könne das Vertrauen in globale Lieferketten und die Welthandelsordnung zerstören.Dem Ressort zufolge zeigten sich die US-Amerikaner besorgt über negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und Sicherheit und drückten Verständnis und Sympathie für Südkoreas Position aus. Sie hätten gesagt, dass sie eine für die Problemlösung erforderliche Rolle spielen würden.