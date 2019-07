Japans Kabinett entscheidet nächste Woche über Streichung von Südkorea aus weißer Liste

Photo : YONHAP News

Japan will laut einem Medienbericht am 2. August beschließen, Südkorea aus seiner weißen Liste der bevorzugten Exportziele zu streichen.Die Zeitung „Yomiuri Shimbun“ schrieb am Freitag, dass die japanische Regierung eine letzte Meinungsabstimmung vornehme, um bei der Kabinettssitzung am 2. August einen entsprechenden Änderungsentwurf der Verordnung über Export- und Handelskontrollen zu billigen.Sollte der Änderungsentwurf verabschiedet werden, wird er nach der Unterzeichnung durch Wirtschaftsminister Hiroshige Seko und Premierminister Shinzo Abe von Kaiser Naruhito verkündet. Die neue Verordnung tritt 21 Tage nach der Verkündung in Kraft.Daher wird erwartet, dass die Streichung Ende August gültig sein wird.