Politik NSC: Nordkorea feuerte ballistische Kurzstreckenrakete neuen Typs ab

Laut dem südkoreanischen Nationalen Sicherheitsrat (NSC) hat Nordkorea am Donnerstag ballistische Kurzstreckenraketen eines neuen Typs abgeschossen.



Das Präsidialamt teilte mit, dass der ständige Ausschuss des präsidialen Sicherheitsrats bei einer Sitzung am Donnerstag zu einem solchen Schluss gekommen sei. Das Gremium habe vor, später auf der Grundlage einer präzisen Prüfung mit den USA eine endgültige Beurteilung vorzunehmen.



Es ist das erste Mal, dass das Präsidialamt Nordkoreas Projektile als ballistische Raketen bezeichnete, seitdem der Dialog zwischen Süd- und Nordkorea im Rahmen eines Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel eingeleitet wurde.



Der Start einer ballistischen Rakete durch Nordkorea stellt eine Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar und unterliegt Sanktionen.



Die zügige vorläufige Schlussfolgerung durch das Präsidialamt sei anscheinend dadurch ermöglicht worden, dass die technische Analyse durch Südkorea und die USA seit Nordkoreas Raketenstarts im Mai in einem beträchtlichen Maße vorangeschritten sei, meinen Beobachter.



Der ständige Ausschuss des NSC äußerte starke Besorgnis über Nordkoreas Raketenstarts und erklärte, dass eine solche Handlung den Bemühungen um den Abbau militärischer Spannungen auf der koreanischen Halbinsel nicht nutze.