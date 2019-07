Pompeo erwartet Verhandlungen mit Nordkorea in ein paar Wochen

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo erwartet trotz Nordkoreas jüngsten Raketenstarts, dass in ein paar Wochen wieder Verhandlungen auf Arbeitsebene aufgenommen werden.Jeder versuche, sich auf Verhandlungen vorzubereiten und ein Druckmittel zu finden sowie ein Risiko für die andere Seite zu schaffen, sagte Pompeo in einem Interview mit Bloomberg TV. Er war nach den Einflüssen von Nordkoreas Starts ballistischer Kurzstreckenraketen am Donnerstag auf die Verhandlungen über die Denuklearisierung mit Kim Jong-un gefragt worden.Damit reagierte Pompeo erstmals öffentlich auf Nordkoreas Raketenstarts.Er erwarte, dass es ein paar Wochen dauern werde, bis wieder Gespräche auf Arbeitsebene aufgenommen würden, sagte Pompeo weiter.Pompeo hatte zuvor in einem Interview am 22. Juli deutlich gemacht, dass das Ziel der Verhandlungen die Denuklearisierung Nordkoreas sei. Er hoffe, dass Nordkorea mit einer geänderten Haltung zum Verhandlungsort kommen werde.