KNCA: Kim Jong-un überwacht persönlich Start neuer taktischer Lenkwaffe

Photo : KBS

Nordkoreas Staatsmedien haben berichtet, dass Machthaber Kim Jong-un am Donnerstag persönlich den Start einer neuen taktischen Lenkwaffe überwacht habe.Das meldete die Nachrichtenagentur KCNA am Freitag hinsichtlich der Starts von zwei ballistischen Kurzstreckenraketen in der Umgebung von Wonsan.Die Abschüsse hätten zum Ziel, eine ernste Warnung an Kriegstreiber im Militär auszusenden, die ultramoderne Angriffswaffen nach Südkorea einführen und eine Militärübung durchsetzen wollten.Kim warf laut dem Bericht Südkorea ein doppeltes Spiel vor. Südkoreanische Beamte inszenierten vor den Bürgern der Welt ein Händeschütteln des Friedens, führten jedoch zugleich hochmoderne Angriffswaffen ein und setzten gemeinsame Militärübungen durch. Nordkorea müsse kontinuierlich superstarke Waffensysteme entwickeln, um potenzielle und direkte Bedrohungen im Süden zu beseitigen.Kim forderte zudem, dass Südkoreas Zuständiger die Gefährlichkeit der Aussichten für die Entwicklungen rechtzeitig erkennen und selbstzerstörerische Handlungen wie die Waffeneinführung und Militärübungen stoppen müsse.KNCA betonte, dass Südkoreas Zuständiger nicht den Fehler machen sollte, die Warnung aus Pjöngjang zu ignorieren.