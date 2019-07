Zentrale Regionen von Starkregen heimgesucht

Photo : YONHAP News

Starke Monsun-Regenfälle haben viele Orte in Südkorea heimgesucht.In Seoul, der Provinz Gyeonggi und dem Norden der Provinz Gangwon gilt eine Starkregenwarnung. Es ist die erste Regenwarnung für Seoul in diesem Jahr dar.Mit Stand von 11.30 Uhr am Freitag wurden 143 Millimeter Niederschläge in Inje in Gangwon registriert, 108 Millimeter in Ganghwa in Incheon und 90 Millimeter im südlichen Teil Seouls.Das Wetteramt erwartete, dass weiter mit Starkregen zu rechnen sein wird. In den zentralen Regionen einschließlich Seouls wird es bis Sonntagabend weiter regnen, in den südlichen Regionen bis Samstag.Es wird erwartet, dass in den zentralen Regionen noch bis zu 300 Millimeter Regen niedergehen werden. Im Osten der Provinz Gangwon und in der Provinz Nord-Jeolla wird mit 30 bis 80 Millimetern gerechnet und in den Provinzen Süd-Jeolla, Süd- sowie Nord-Gyeongsang mit fünf bis 40 Millimetern.