Dritter Abschnitt des DMZ-Friedenswegs wird nächsten Monat eröffnet

Photo : YONHAP News

Der dritte Abschnitt des DMZ-Friedenswegs wird im nächsten Monat eröffnet.Laut Informationen des Koreanischen Tourismuszentrums KTO beginnt die 21 Kilometer lange Strecke von Paju am Pavillon Imjingak. Entlang des Flusses Imjin erstreckt sich ein 1,3 Kilometer langer Erkundungsweg bis zur Brücke Tongil.Von dort aus erreicht man mit dem Bus das Dorasan Observatorium und das Wachhaus in der demilitarisierten Zone, die im letzten Jahr gemäß der innerkoreanischen Militärvereinbarung vom 19. September abgerissen wurden. Dort könne man ebenfalls Spuren aus dem Koreakrieg, darunter die frühere Lokomotive am Bahnhof Jangdan auf der Bahnlinie Gyeongeui, sehen.Der Besuch ist außer montags und donnerstags zweimal täglich möglich. Nähere Informationen über den DMZ-Friedensweg sowie die Anmeldung sind auf den Websites www.durunubi.kr sowie www.dmz.go.kr zu finden.