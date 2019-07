US-Zeitung: Produktion von zwölf Atomwaffen in Nordkorea nach Gipfel mit USA möglich

Photo : YONHAP News

Laut einem Medienbericht hat Nordkorea seit dem ersten Nordkorea-USA-Gipfel im Juni 2018 in Singapur möglicherweise zwölf Atomwaffen zusätzlich produziert.Das berichtete die US-Zeitung "The Wall Street Journal" unter Berufung auf Analysten des Verteidigungsnachrichtendienstes.Demzufolge verfüge Nordkorea schätzungsweise über 20 bis 60 Atomwaffen.Experten gingen aufgrund von Satelliten-Aufnahmen davon aus, dass Nordkorea auch während der laufenden Gipfeldiplomatie mit den USA an der Produktion von Langstreckenraketen und Nuklearmaterialien gearbeitet habe, schrieb die Zeitung weiter.