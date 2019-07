Photo : YONHAP News

Der Boykott in Südkorea gegen japanische Waren weitet sich aus.Nach dem Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup Korea wollen 80 Prozent von 1.006 Befragten wegen des jüngsten Konflikts zwischen Südkorea und Japan den Kauf japanischer Waren vermeiden. 15 Prozent antworteten, dass der Kauf japanischer Produkte für sie weiterhin kein Problem darstelle. Fünf Prozent wollten sich zu der Frage nicht äußern.Südkoreas Reaktion bewertete die Hälfte der Befragten als richtig. 35 Prozent stuften das Vorgehen ihrer Regierung als unangemessen ein.Die Umfrage führte Gallup Korea im Zeitraum zwischen dem 23. und 25. Juli bei 1.006 Koreanern über 19 Jahre durch.Nachdem Japan am 4. Juli strengere Auflagen für den Export von drei High-Tech-Materialien nach Südkorea beschlossen hatte, hatten Bürger im Internet zum Boykott japanischer Waren aufgerufen.Japan reagierte mit den Exportbeschränkungen offenbar auf Gerichtsurteile in Südkorea, nach denen japanische Unternehmen ehemaligen Zwangsarbeitern eine Entschädigung zahlen müssen.