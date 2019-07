Außenministerin Kang fordert von japanischem Kollegen sofortige Rücknahme von Exportrestriktionen

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat in einem Telefongespräch mit ihrem japanischen Amtskollegen Taro Kono verlangt, Japans Exportrestriktionen für drei Halbleiter- und Display-Materialien gegenüber Südkorea unverzüglich zurückzunehmen.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Kang im Telefonat mit Kono am Freitagvormittag auch verlangt habe, Maßnahmen zu unterlassen, die zur Verschlechterung der Situation führen. In diesem Zusammenhang wurde eine Streichung Südkoreas aus der weißen Liste der bevorzugten Exportziele genannt.Kono habe die Position der japanischen Regierung bezüglich der Maßnahmen erläutert, hieß es.Kang und Kono tauschten sich auch über Nordkoreas Raketenstarts am Donnerstag aus. Laut dem Ressort tauschten sie ihre Einschätzungen zu Starts ballistischer Kurzstreckenraketen durch Nordkorea aus. Sie hätten die Ansicht geteilt, dass eine enge Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan bei der Reaktion auf die Raketenstarts und für eine vollständige Denuklearisierung sowie eine dauerhafte Friedensverankerung auf der koreanischen Halbinsel sehr wichtig sei.Beide Minister seien damit einverstanden, dass sich Dialog und Kommunikation durch diplomatische Kanäle auf jeder Ebene fortsetzen müssten, insbesondere wenn sich die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan in einer schwierigen Lage befänden. Sie hätten vereinbart, bei verschiedenen Gelegenheiten Meinungen über gemeinsame Anliegen auszutauschen, hieß es weiter.