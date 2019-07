In Nordkorea festgehaltene Landsleute laut Südkoreas Regierung wohlauf

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der südkoreanischen Regierung sind die zwei in Nordkorea festgehaltenen Landsleute wohlauf.Im Norden werden zurzeit zwei südkoreanische und 15 russische Besatzungsmitglieder eines unter russischer Flagge fahrenden Fischkutters verhört. Das Schiff war am 18. Juli in Südkorea Richtung Russland losgefahren und wegen eines Motorschadens in nordkoreanisches Gewässer geraten. Anschließend wurde es in den Hafen Wonsan in Nordkorea geschleppt.Laut dem Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums Lee Sang-min steht die Regierung mit Nordkorea und Russland in Kontakt und bemüht sich um die Rückführung der Besatzung.