Wirtschaft Börse schließt zum Wochenschluss schwächer

Südkoreas Börse hat am Freitag schwächer geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,4 Prozent auf 2.066,26 Zähler. Damit wurde den dritten Handelstag in Folge ein Rückgang verzeichnet.



Händler seien von den Bemerkungen des EU-Zentralbankchefs enttäuscht gewesen und die Bank habe ihr Zinsniveau in der letzten Sitzung beibehalten, sagte Yoon Jung-sun von KB Investment & Securities.



Auch habe Nordkoreas offizielle Bekanntgabe, Raketen abgeschossen zu haben, erneut die geopolitischen Risiken in den Vordergrund gerückt, hieß es weiter.