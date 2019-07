Vereinigter Generalstab: Drei Nordkoreaner mit Boot über innerkoreanische Grenze gefahren

Photo : YONHAP News

Drei Nordkoreaner sind in einem kleinen Holzboot über die innerkoreanische Grenze im Ostmeer gefahren.Das teilte Südkoreas Vereinigter Generalstab am Sonntag mit. Das Boot sei in einen südkoreanischen Hafen geschleppt worden, die Besatzung werde zurzeit vernommen.Das Boot sei am Samstag gegen 23.21 Uhr beim Überfahren der Grenze beobachtet worden, daraufhin sei umgehend ein Schiff der südkoreanischen Marine losgeschickt worden.Boot und Besatzung wurden in den Hafen von Yangyang in der Provinz Gangwon gebracht. Dort wird die Besatzung seit 5.30 Uhr am Sonntag vernommen.Es ist ungewöhnlich, dass ein nordkoreanisches Schiff nach dem Überfahren der Seegrenze in den Süden gebracht wird. Gewöhnlich werden die Besatzungen umgehend zur Umkehr aufgefordert.Die Nordkoreaner hätten angegeben, wegen eines Navigationsfehlers vom Kurs abgekommen zu sein. Sie seien zum Hafen gebracht worden, um den genauen Grund für die Überquerung der Seegrenze NLL zu erfahren.Auch habe einer der Nordkoreaner eine Soldatenuniform getragen. Es habe noch nicht bestätigt werden können, ob es sich um einen Soldaten im Dienst handelte, hieß es.